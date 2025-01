Sloopkogel heeft zijn werk gedaan, de bouw kan beginnen in Schalkwijk

De bouwcombinatie Tribbe-De Nijs zet hier twee woonblokken neer met 406 appartementen, voornamelijk sociale huur. In totaal verrijzen acht woontorens in dit gebied. Daarvoor is alles platgegooid, alleen de Febo en Cosmo Kappers, gevestigd in een markant achthoekig pandje, heeft de sloopkogel overleefd. Behalve vanwege zijn afwijkende vorm, valt het gebouwtje op door de torenspits op het dak. De toren is afkomstig van de in 1983 gesloopte Spaarnekerk aan het Spaarne.

Vanaf vijftien hoog een prachtig uitzicht

Vanaf zijn balkon op de vijftiende etage van de flat op de Costa Del Sol heeft Marcel Verbruggen een prachtig uitzicht op de werkzaamheden. Keek hij tot halverwege vorig jaar vooral tegen gevels en daken aan, nu wordt zijn uitzicht gedomineerd door mannen in werkkleding die zwaar werktuig bedienen. Ze bereiden de start van de bouw voor. Als alles mee zit wordt in de loop van dit jaar in grote lijnen zichtbaar hoe het er hier ongeveer gaat uitzien.

Nieuwe veilige wandelroutes om de sloop heen

Marcel vindt het lastig dat hij moet omlopen voor zijn boodschappen in het winkelcentrum. De bouw vereist veiligheid. Daarom zijn nieuwe wandelroutes uitgezet. Het is het enige ongemak dat hij van het werk ondervindt. ''Veel herrie heb ik er niet van. Nóg niet. Waarschijnlijk wordt dat anders als ze gaan heien. Ik ben benieuwd hoe heftig het dan doortrilt in onze flat.''

