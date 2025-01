Actiegroep vindt aangepast plan betaald parkeren voor Amstelveen wassen neus

Het college van Burgemeester en Wethouders wilde in een eerder plan betaald parkeren tot 2030 gefaseerd in heel Amstelveen in te voeren. Ze is namelijk bang dat automobilisten hun auto anders gewoon in een andere - gratis - wijk parkeren, waardoor de overlast zich verplaatst.

Petitie meer dan 6000 keer ondertekend

Amstelveners verzetten zich de afgelopen tijd door bezwaren in te dienen en petities te starten. Een petitie die gestart is door een lid van de actiegroep is meer dan 6000 keer ondertekend. Verkeerswethouder Raat liet gisteren in een persbericht weten naar de kritiek te luisteren: "We voeren betaald parkeren in wijken als Westwijk, Middenhoven en Waardhuizen pas in als er sprake is van parkeeroverlast en voldaan wordt aan de gestelde criteria", belooft hij.

De actiegroep 'Vrij parkeren' - bestaande uit vijf mensen - vindt het nieuwe plan een wassen neus. Volgens hen doet de gemeente op deze manier alsof ze naar haar burgers luistert. "Maar dit is geen participatie. Ze zijn niet met ons in gesprek gegaan over alternatieven die er zijn voor betaald parkeren", zegt Hennie van den Berg tegen NH.

'Serieuze participatie'

Een van de alternatieven die de gemeente volgens hen zou moeten overwegen, is een blauwe zone. Als vreemdparkeerders hun auto na maximaal twee uur weg moeten halen, kunnen zij deze niet een hele dag in de wijk laten staan.

De groep vraagt zich af wat er nu eigenlijk is veranderd in het plan. Het college houdt de optie om betaald parkeren uiteindelijk overal in te voeren namelijk wel open. In het nieuwe plan wordt de situatie in iedere wijk twee keer per jaar geëvalueerd om te bekijken of in meer wijken betaald parkeren moet worden ingevoerd.

"Wij willen dat er eerst serieuze participatie plaatsvindt alvorens een onomkeerbare koers wordt ingezet door een voorstel aan de Raad. Het is essentieel dat de stem van de inwoners gehoord wordt en dat er een transparant en betrouwbaar proces wordt gevolgd. Alleen door gezamenlijk te werken aan een gedragen oplossing kunnen we tot een beleid komen dat recht doet aan de diverse belangen van onze gemeenschap."

Betaald parkeren makkelijker in te voeren

De groep stoort zich er ook aan dat het voorstel om betaald parkeren in de gebieden Oude Dorp, Keizer Karelpark West en Kostverlorenhof Oost in te voeren niet van de baan is. In die wijken is de parkeerdruk ook niet overal te hoog, vermoeden ze.

Daarnaast vinden ze het verdacht dat de gemeente het invoeren van betaald parkeren op drukke plekken in de nieuwe versie van het plan makkelijker maakt. "Wat de gemeente nu doet is het proces versnellen en ze laten zelfs al een proefballon op over betaald parkeren in het weekend en de avond."

Twee weken geleden organiseerde de actiegroep een drukbezochte bijeenkomst voor bezorgde Amstelveners om hen te helpen om zich juridisch te verzetten. Daar wil ze mee doorgaan. "We roepen bewoners op om de petitie te blijven tekenen en vooral door te gaan met het indienen van bezwaren."

Het nieuwe voorstel wordt in februari door de gemeenteraad behandeld en in maart moet een besluit worden genomen.