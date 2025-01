Silvinho Esajas tweede winterse versterking voor FC Volendam

"Wij volgden hem al langer en hij was bij ADO op een zijspoor beland, waarna zijn contract werd ontbonden. Het gesprek met hem was positief. Wij zien veel potentie in hem en daarom hebben wij hem binnengehaald," aldus trainer Rick Kruys.

Esajas komt over van ADO Den Haag, waar hij in november door trainer Darije Kalezic om disciplinaire redenen uit de selectie werd gezet. Bij ADO speelde Esajas 62 duels.

Eerste winterse versterking

Vorige week werd bekend dat de 35-jarige Vurnon Anita is toegevoegd aan de selectie. Anita is inmiddels speelgerechtigd en kan morgen zijn eerste speelminuten maken in de wedstrijd tegen MVV.