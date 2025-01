Te hoge huur of discriminatie bij vinden van woning: nieuw platform helpt met huurrechten

Het platform heet Check jouw huurrecht en is in samenwerking met Stichting Woon, die huurders gratis juridisch advies kan geven.

Iedereen die huurt of op zoek is naar een woning en vermoedt dat een huurder intimideert, discrimineert of bijvoorbeeld een te hoge prijs vraagt, kan zich hier melden. Klachten over huurders kunnen bij de gemeente gemeld worden, en de gemeente zegt eventueel ook in te kunnen grijpen.

Nieuwe wet

Het platform is gevolg van de wet betaalbare huur, die sinds vorig jaar van kracht is. Die geeft gemeenten sinds dit jaar ook de mogelijkheid om op die wet te handhaven.

De gemeente wil dat niet alleen handhaven op betaalbare huur, maar ook op 'goed verhuurderschap', zo valt te lezen in een persbericht. "Huurders hebben in het afgelopen anderhalve jaar meer rechten gekregen, maar veel Amsterdamse huurders weten niet precies wat hun rechten zijn. Of hoe zij misstanden kunnen melden en waar zij terechtkunnen voor advies en hulp."