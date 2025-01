Wethouder moet in debat opheldering geven over weigeren ozb-documenten

De coalitie reageert een stuk voorzichtiger. "Alles moet openbaar zijn. Gedachtevorming van het college vormt daar een uitzondering op", zegt Erik Schmit van D66. "Hoe het kan dat dit betekent dat 80 van de 85 documenten niet worden gestuurd weten wij niet, want we kennen de documenten niet. Daar zullen we dus in het debat naar vragen."

GroenLinks-raadslid Jenneke van Pijpen zegt het debat af te willen wachten. "Het is belangrijk dat de Wet open overheid goed wordt uitgevoerd. Dat betekent dat transparantie essentieel is. We snappen dat er vragen zijn over het feit dat er nu documenten niet worden gedeeld. Die vragen moeten beantwoord worden, en dat zal ook in de bezwarenprocedure die AT5 heeft aangespannen gewogen worden."

De enige coalitiepartij die geen vragen gaat stellen, is de PvdA - de partij van wethouder Van Buren. "Transparantie is belangrijk. Waar mogelijk en waar kan, is de PvdA voorstander van openbaar maken. Wij zien op dit moment echter niet de noodzaak van dit specifieke type debat (interpellatie, red.) om vragen te stellen over het proces", laat fractievoorzitter Lian Heinhuis weten.