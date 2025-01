D66 wil bijeenkomst met experts over dreiging Rusland: "Gek dat het op weerstand stuit"

Hofland kaartte de kwestie aan tijdens de commissievergadering Algemene Zaken in de Stopera. "Ik heb het niet over de kans op een raket, maar wel over hybride dreigingen", zei de D66'er. Hij zei dat als Rusland Nederland aan wil vallen, Amsterdam dan een logisch doelwit is. Van experts wil Hofland horen wat inwoners van de stad moeten doen als bijvoorbeeld de stroom of het internet uitvalt.