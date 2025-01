Burgemeester verbiedt aangekondigde XR-demonstratie op de A10

Het besluit is in overleg met de hoofdofficier van justitie en de politiechef van de eenheid Amsterdam genomen, zegt Halsema. "Vanwege de zeer grote veiligheidsrisico’s, onvoldoende garanties voor een ongehinderde doorgang van nood- en hulpdiensten en de bereikbaarheid van het nabijgelegen ziekenhuis Amsterdam UMC, locatie VUmc, is deze locatie op de ring A10 onverantwoord om te demonstreren."

ING

XR demonstreerde vorig jaar al meerdere keren op de A10, ter hoogte van het voormalige hoofdkantoor van de ING. De demonstratie is een protest tegen de investeringen van ING in de fossiele industrie.

Iedere keer werd de demonstratie verboden door de gemeente, maar dat weerhield de actiegroep er vervolgens niet van om toch de snelweg op te gaan. In maart vorig jaar wist de politie een demonstratie te voorkomen.

'Nog gevaarlijker'

Volgens Halsema is het dit keer 'nog gevaarlijker dan voorheen' om op de A10 Zuid te demonstreren, omdat er op dit moment werkzaamheden plaatsvinden. Delen van de weg zijn afgezet en er liggen bouwmaterialen en machines op de weg.

Als alternatieve locatie wijst Halsema, net als bij eerdere aangekondigde demonstraties op de A10, het grasveld naast het kantoorgebouw aan. "Dit is een plek die recht doet aan de gewenste symboliek, zonder de grote risico’s en ontwrichting van een blokkade van de A10."