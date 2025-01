Wens van Zandvoortse visverkoper Arie Guijt gaat in vervulling: wagen wordt kiosk

Het Raadhuisplein gaat op den duur op de schop. "Tot die tijd blijven we hier gewoon staan. Mocht er een evenement komen, waarbij wij 'enorm' in de weg staan, dan werken we gewoon mee", vertelt Guijt met een knipoog. "Dat gebeurt misschien één of twee keer per jaar. Dat is geen probleem."

Maar hóe dat dan moet, dat is nog de vraag. De details worden nog uitgewerkt: de grootte, de techniek, de uitstraling, of er wel of geen openbare toiletten in of naast gebouwd worden en de openingstijden. Want dichte kiosken langs de boulevard of in het centrum, daar gruwelen sommige raadsleden van.

Geen tattooshops of Airbnb's in de kiosken

De wethouder geeft aan dat de huidige vergunningen nog jaren doorlopen. Als die zijn afgelopen, kunnen ook andere geïnteresseerde partijen 'meestrijden' om de kiosken. "Maar we hopen dat er dan geen tattooshops of airbnb's in komen", aldus Maaike Koper van de PvdA. De wethouder gaat daar ook niet vanuit. Hij stelt dat er overal vis verkocht blijft worden. Voor Arie Guijt en zijn collega's is dat ook goed nieuws. "Wij zijn euforisch gestemd."