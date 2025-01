Laura en Joost verruilen Noord-Holland voor een nieuw leven in de Zweedse bossen

Tot het stel vorig jaar op een keerpunt kwam. "We keken elkaar aan en dachten: misschien hoeft er geen waterdicht plan te zijn." Die verandering van visie zette een proces in gang. In maart 2024 ging het stel voor het eerst in de winter naar Zweden, om te kijken of ze opgewassen zouden zijn tegen de kou. Dat bleek prima te gaan en ze werden nog meer verliefd op het land.

Ineens ging het snel. "Toen we hardop zeiden dat we gingen emigreren en ons huis in Den Oever in de verkoop kwam." Diezelfde zomer werd het huis verkocht en in september vond het stel al hun 'droomhuis' in Zweden, zo'n 35 minuten rijden van het stadje Årjäng vandaan.

Daarnaast wil het stel een vakantiehuisje in de buurt van hun huis in Zweden kopen, om te verhuren. "Om rond te komen zouden we ook nog eventueel wat klussen kunnen doen vanuit Zweden voor Nederland." Op Instagram doen Laura en Joost verslag van het onzekere avontuur.

'De Waddenzee en kaas missen'

Ondanks dat Laura al jaren droomt van rustiger leven, met meer natuur, een moestuin en meer balans, gaat ze Noord-Holland ook zeker missen. "Een paar jaar geleden hadden we al een mini-emigratie. Toen verhuisden we van West-Friesland naar Wieringen. Dat vond onze familie toen al ver weg", lacht ze. "En nu gaan we naar Zweden. Dat is voor de achterblijvers niet leuk. Ik ga hen ook missen."