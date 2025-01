Fanatieke Letten en voorbijrijdende trein: dit kan Ajax vanavond verwachten bij RFS

RFS bestaat pas sinds 2005, maar is inmiddels uitgegroeid tot een bekende voetbalclub. "Misschien wel één van de beste sportorganisaties in Letland", vertelt Kilkuts die de tegenpartij voor een Letse televisiezender in de gaten houdt.

Toch is het stadion van RFS veel te klein voor Europese wedstrijden, vandaar dat de Amsterdammers vanavond spelen in het nationale stadion, dat alsnog veel kleiner is dan onze eigen Johan Cruijff Arena. En ook is de locatie bijzonder. "Als je geluk hebt, rijdt de trein voorbij en toetert 'ie", lacht Kilkuts. Toch treft Ajax het wel wat betreft de weersomstandigheden. Zo worden er rond deze tijd van het jaar in Riga meestal temperaturen van -20 met grote bergen sneeuw verwacht. Dat is nu niet het geval.

Omstandigheden

De achtduizend Letten in het stadion zullen zich vanavond laten horen. En hoe dat klinkt, dat demonstreert onze kenner maar al te graag: "Jij en ik voor RFS! Jij en ik voor de overwinning!" Tijdens de wedstrijd zullen zo'n tweeduizend Ajax-fans aanwezig zijn. En daar keken de Letten naar uit: "Toen de naam van Ajax uit het balletje kwam bij de loting, had ik er zin in dat er een club van dat kaliber naar Riga zou komen."

Volgens Kilkuts staat Ajax goed in de wedstrijd. RFS heeft al meer dan een maand geen wedstrijd gespeeld en nog nooit won een Letse club in deze fase in Europa. Bovendien is de club praktisch al uitgeschakeld. En de uitslag? "Ik denk dat het een spannende wedstrijd wordt. Wij scoren de eerste, tegen alle verwachtingen in. Maar ik denk dat het uiteindelijk 1-2 wordt", aldus de voorspelling van de kenner.