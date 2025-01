Tienduizenden vogels vullen elke winter de Waddenzee met leven

In de winter zit de Waddenzee tjokvol vogels die van heinde en verre komen om ijs en sneeuw in het hoge noorden te ontvluchten. Check op de getijdentabel wanneer het vloed is, stel je met een verrekijker of telescoop op aan de dijk en je zal absoluut verbaasd zijn over hoeveel vogels je ziet. Veel verschillende soorten, maar vooral de enorme aantallen zijn bijzonder.