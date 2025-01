Piloten bereiken Den Haag met petitie over zorgen om nieuwe technologieën

Volgens de piloten slaan de vliegtuigbouwers een paar stappen over. Zo is er bijvoorbeeld nog weinig onderzoek gedaan naar de psychologische effecten van het vliegen met één piloot, terwijl er al aanvragen in Europa worden gedaan om regelgeving aan te passen.

"Het uitgangspunt van nieuwe technieken moet zijn: het verhogen van de veiligheid, en wij trekken in twijfel dat dit ook het uitgangspunt van de bouwers is", zegt voorzitter Camiel Verhagen van de pilotenvakbond.



Donderdag werd hun petitie aangeboden aan minister Madlener van Infrastructuur en Waterstaat, die op de hoogte zegt te zijn van de zorgen van de piloten. "Nieuwe technologische ontwikkelingen in de luchtvaart moeten wat mij betreft altijd tot meer veiligheid leiden, en de Europese luchtvaarorganisatie EASA deelt dit standpunt ook", aldus minister Madlener.

Kunstmatige intelligentie

Vliegtuigbouwer Airbus is al ver met de implementatie van kunstmatige intelligentie in de cockpit. Hoewel Airbus zegt dat de innovatie juist bijdraagt aan de veiligheid, betwijfelen de piloten dat. Zij vinden het niet verantwoord om een piloot te vervangen door een computer, aangezien computers ook fouten maken. Voorzitter van de pilotenvakbond Camiel Verhagen, vertelde eerder bij NH over de mogelijke gevaren.

In de video hoor je meer over deze gevaren die piloten zien als één piloot wordt vervangen door de techniek. De tekst loopt verder onder de video.