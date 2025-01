Eemnes heeft nóg 22 bouwlocaties in de aanbieding: "We hebben wat te kiezen"

Eemnes heeft al een aantal bouwijzers in het vuur. Zo heeft de gemeente al concrete plannen voor de Zuidpolder-Zuid. Daar komen in de volgende jaren nog honderden woningen bij.

De afgelopen tijd is gekeken waar er straks nog meer gebouwd kan worden, bureau Sweco heeft dan nu in kaart gebracht. Er is gekeken naar locaties waar Eemnes nieuwe woningen zou kunnen toevoegen. Alleen locaties waarbij nu al duidelijk is dat er niets mogelijk is, zoals bouwen in de Eemnesser polder of naast zware industrie, zijn niet meegenomen.

Groot aantal

Het eindresultaat is dat er op 22 plekken in Eemnes kansen zijn. Dat is een vrij groot aantal, zo meent de wethouder. Gelijksoortige onderzoeken in andere gemeenten leveren soms maar een handvol mogelijkheden op. Dat Eemnes veel meer opties lijkt te hebben, geeft de gemeente keuze.

"Het is een mooi resultaat, waar ik erg blij mee ben. Het is een uitdaging om binnen de kern van van jouw gemeente locaties te vinden waar woningbouw mogelijk is", geeft de CDA-bestuurder aan. "Bij ons zijn er 22 locaties uitgekomen. Dit betekent niet dat er op alle locaties woningbouw komt. Maar het betekent wel dat we iets te kiezen hebben."

