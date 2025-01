Wall Of Fame schittert met 99 nieuwe namen: voor het eerst ook Paralympiërs

Grote stap

Van de 99 namen zijn maar liefst 35 van Paralympische spelers. Dat is sinds het ontstaan van de Wall of Fame in 1920 dus voor het eerst. "Ik kan nu wel zeggen dat het eigenlijk verkeerd is dat we dit niet eerder hebben gedaan", geeft Carla de Groot, directeur van het Olympisch Stadion, toe.

Voor paralympisch atlete Fleur Jong is dit dan ook een moment om trots te zijn. "Het is ook nog eens op de plek waar ik 7 jaar geleden begonnen ben met tien palen atletiek. Het wordt steeds meer op de kaart gezet en om het nu op de muur te zien is echt een vorm van perfectie", licht ze toe.

Tot slot doet De Groot daarom nog een belofte. "In 2028, als dit stadion 100 jaar bestaat, komen hier alle namen te staan van de Nederlandse Paralympische goudwinnaars. Er moet nog even de ruimte voor gezocht worden, want het raakt al aardig vol, maar dat komt vast goed."