112-blog | auto botst tegen boom in Heemstede en brand in keuken Amsterdam

16.48 uur

Op de Van Merlenlaan in Heemstede is vanmiddag een auto tegen een boom gebotst, de bestuurder is bij de botsing overleden.

Volgens de politie is de bestuurder hoogstwaarschijnlijk onwel geworden achter het stuur.

Ambulancebroeders hebben het slachtoffer nog proberen te reanimeren, maar de hulp kwam te laat.