Eemnes gaat flink meer huizen bouwen op braakliggend terrein

Dat Eemnes meer huizen wil bouwen heeft heel wat wenkbrauwen doen fronsen in Eemnes en bij de buren in Eembrugge en Baarn. Tot voor kort is het idee altijd geweest om ongeveer negentig woningen te bouwen, maar nu ligt er een heel ander voorstel op tafel.

Op deze plek langs de rivier de Eem zijn voornamelijk dure woningen bedacht. Hoewel verantwoordelijk wethouder Theo Reijn geen concrete prijzen noemt, zullen de meeste nieuwe stulpjes daar waarschijnlijk tussen de 800.000 en 1,2 miljoen euro gaan kosten.

Betaalbaar

Om er niet helemaal een dure wijk van te maken en toch te zorgen voor wat meer diversiteit wil Eemnes een vijfde van de 120 nieuwbouwwoningen op het Ocrietterrein betaalbaar hebben. Vandaag de dag is betaalbaar tot aan 405.000 euro. Dat heeft er mede toe geleid dat in het plan twee wat hogere appartementengebouwen zijn ingetekend.

"Juist omdat we altijd van negentig woningen zijn uitgegaan en nu mikken op zo'n honderdtwintig was het voor de betrokken onderzoeksgroep wel even schrikken", stelt de wethouder. Maar duidelijk is dat Eemnes ook wel moet. "Dit is het enige financieel haalbare plan", voegt de wethouder toe.

Nieuwe weg

Meer woningen levert ook meer geld op en die euro's zijn hard nodig, want er moet ook een ontsluitingsweg door de polder komen. Iemand moet die rekening oppakken. Dat kan het beste als dat gebeurt vanuit de opbrengst van de verkoop van de woningen.

De nieuwe weg heeft ook een paar andere voordelen. Zo hoeft het vele vracht- en recreatieve verkeer straks niet meer door de smalle Eemweg in Eembrugge. De wethouder moet nog wel goedkeuring krijgen voor de aanleg.

Dertig jaar

De wethouder is ervan overtuigd dat dit plan gaat slagen. Toch is dat een 'gevaarlijke gedachte', want herontwikkeling van het Ocrietterrein is al zo'n dertig jaar onderwerp van discussie. In die drie decennia zijn al meerdere plannen de revue gepasseerd, maar geen één heeft de eindstreep gehaald.

Voordat dat nu wel lukt, moet er nog wel wat gebeuren. Niet in de laatste plaats moet de lokale politiek volgende maand nog haar goedkeuren geven over het aantal woningen. Daar moet wel bij gezegd worden dat er door de raad ook niet heel veel meer te kiezen valt, terug naar minder woningen is volgens de wethouder geen optie.

Als alles volgens schema verloopt kan de bouw van de nieuwe woonwijk op z'n vroegst eind volgend jaar beginnen.