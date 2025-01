Heemskerkse Dorpsfotograaf René: "Ik kom mijn foto's vanzelf wel tegen in de natuur"

De verkiezing van de dorpsfotograaf gebeurt dit jaar voor het eerst onder auspiciën van het cultuurhuis Heemskerk. Organisator Ben Roozendaal hoopt dat de nieuwe aanpak ervoor gaat zorgen dat het fenomeen wat meer gaat leven in Heemskerk. "Elke foto van de dorpsfotograaf komt in de etalage van een winkel te hangen en aan het eind van de termijn is er een tentoonstelling van alle foto's in het gemeentehuis."

Natuur als inspiratie

De foto's die eind van het jaar te zien zullen zijn moeten met uitzondering van de foto die deze week gepresenteerd werd allemaal nog gemaakt worden. Maar dat komt helemaal goed voorspelt René van Rijswijk. In het dagelijks leven is hij machinist op de trein, maar hij trekt er steevast een paar keer per maand op uit om foto's te maken.

"Ik wilde dorpsfotograaf worden omdat ik het wel een uitdagende taak vond", zegt René. Hij vertelt dat hij het beste werk aflevert als er een beetje druk op staat en er iets verwacht wordt. Hij maakt geen plan maar gaat op pad en geeft zijn ogen de kost. "Dan kom ik mijn foto meestal vanzelf tegen". Hij is voor geïnspireerd door de natuur in en om Heemskerk. De eerste foto is dan ook een foto van het strand van Heemskerk. "Ik ben dan vooral gegrepen door het licht en de weerspiegeling daarvan in het water."