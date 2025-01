Coffeeshophouder The Bulldog verliest miljoenenzaak van Red Bull

Volgens Red Bull zou The Bulldog haar drankjes imiteren door ook het woord 'bull' te gebruiken. De rechter ging daar in 2010 nog in mee, maar in 2017 werd die uitspraak door het gerechtshof teruggedraaid.

Vorig jaar oordeelde de rechtbank ook nog eens dat Red Bull onrechtmatig handelde door The Bulldog te verbieden de energiedrankjes te verkopen. In dat oordeel werd de gigant ook nog eens aansprakelijk gesteld voor alle schade die The Bulldog daardoor heeft geleden.

'Misgelopen inkomsten'

De Vries dacht daardoor recht te hebben aan zo'n 65 miljoen aan inkomsten die hij naar eigen zeggen is misgelopen. Hij stapte daarom opnieuw naar de rechter.

Maar de rechtbank oordeelt nu dat De Vries vermoedelijk helemaal geen inkomsten is misgelopen als gevolg van het onrechtmatig handelen van Red Bull. The Bulldog maakte voor die tijd al verlies op de verkoop van de drankjes, zegt de rechtbank, die opmerkt dat de keten de verkoop van de drankjes toen al een aantal keer uit eigen beweging omlaag schroefde.

Zonder dit arrest had de coffeeshopketen dus ook geen winst gemaakt, is de redenering. "The Bulldog heeft door de dreigende executie van het arrest, hoe zeer die ook onrechtmatig was, dus geen schade geleden", zegt de rechter.

Proceskosten

Volgens De Vries is The Bulldog ook inkomsten misgelopen als gevolg van de aangespannen rechtszaak, maar dat is volgens de rechtbank niet relevant, omdat het Red Bull vrij stond om te procederen.

Nu The Bulldog niet in het gelijk is gesteld, moet de coffeeshopketen 21.000 euro aan proceskosten betalen. Ook moet er 500 euro betaald worden voor elke dag dat Red Bull een bankgarantie in stand heeft gehouden om de eventuele schadevergoeding te betalen.