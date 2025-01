Regen in de ochtend, zon in de middag, en daarna weer regen

In de ochtend kunnen er nog enkele buien vallen in de provincie, maar aan de kust klaart het als eerste op. "Later in de ochtend breekt op meer plekken de zon door", vertelt weerman Jan Visser op NH Radio.

Vanmiddag krijgen we een afwisseling van zon en wat wolken, met temperaturen rond de 7 graden. Aan de kust waait een krachtige wind, met windstoten die lokaal kunnen oplopen tot 75 km per uur. In de loop van de middag en avond neemt de bewolking weer toe, en kan er plaatselijk opnieuw wat regen vallen.

De rest van de week

Voor morgen wordt opnieuw een winderige dag verwacht, met aan zee windstoten tot 80 km per uur. In de avond zal de wind geleidelijk afnemen.

Zaterdagochtend begint regenachtig, maar zondag wordt een vriendelijkere dag met geregeld zon. Het blijft naar verwachting overal droog, en de temperatuur loopt op tot zo'n 8 graden.