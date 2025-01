3x3-basketballers grote winnaars Sportgala in de RAI

Bij het Sportgala werd stilgestaan bij de grote prestaties van de Amsterdamse sporters. De kampioenen van de stad kregen hun medailles uit handen van wethouder Sofyan Mbarki (Sport).

Sportvrouw van het jaar, Karolien Florijn, genoot op afstand mee via een live online verbinding. Zijzelf zat in Nieuw-Zeeland en daarom nam haar vader Ronald Florijn, tevens oud olympisch kampioen, de Fanny voor haar in ontvangst. Deze werd uitgereikt door Amsterdammer drievoudig olympisch atlete Jamile Samuel. In totaal voer Florijn 22 races in de skiff en behaalde 33 overwinningen, waarvan haar laatste goud tijdens de Olympische Spelen in Parijs.

Prijzenregen

De avond werd al met al gedomineerd door de prijzenregen voor de 3x3 basketballers. Tijdens de Olympische Spelen van vorig jaar veroverde het team een historische gouden medaille. Van de zes Fanny's, grote prijzen, sleepten de basketballers er maar liefst drie binnen. Naast Worthy de Jong (sportman van het jaar) en de Fanny voor de 3x3 basketbalmannen (beste sportploeg), won basketbalcoach Aron Royé de Fanny voor Coach van Amsterdam. De Jong ontving de prijs van oud voetbal international Edwin van der Sar.

De award voor grootste Talent van Amsterdam ging dit jaar naar de 18-jarige Jorrel Hato, de linkervleugel verdediger van Ajax. Beste topsportvereniging van de stad werd hockeyclub AH&BC, onder de Amsterdammers beter bekend als 'Amsterdam'. Naast de prestaties van de club blonk Amsterdam uit op het gebied van talentontwikkeling en aandacht voor ontwikkeling van mentale weerbaarheid.