Kunstenares Emmeke Eijsbouts toont rauwe momenten ouderschap in zachte wol

Eijsbouts werkte als kunstenaar en docent toen zo'n tien jaar geleden haar eerste kind werd geboren. Haar creatieve werk kwam abrupt tot stilstand. "Door vermoeidheid en het gebrek aan tijd voor mezelf was ik niet meer zo creatief. Ik kreeg nog een kind en daarna nog een."

Het duurde een tijd voordat haar verlangen naar kunst maken weer begon te borrelen. "Maar toen stond ik de billen van mijn kind af te vegen en toen zag ik: 'wat een prachtig beeld, die ronde billetjes boven die pot'. Ik ben dat beeld gaan uitwerken in een tuftwerk en dat heb ik mijn jongste ook laten zien: 'Hein, dit zijn jouw billetjes.' Hij is helemaal trots."

Denkbeeldige contract

Haar nieuwe serie heet 'Something came in between', als verwijzing naar de kleine onderbrekingen in het leven van een ouder, zoals een bord soep op de grond of een melkvlek op je trui. "Mijn kunst staat dichtbij mij. Het gaat over de rauwe randjes van het ouderschap, de kleine lettertjes in het denkbeeldige contract dat je niet gelezen had toen je kinderen kreeg."