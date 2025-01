Bestolen Engelse toeristen pakken zakkenroller terug, dader moet Nederland uit

De beelden zijn twee weken geleden opgenomen, onder meer op de Warmoesstraat. De zakkenroller maakte gebruik van de zogeheten 'voetbaltruc': dat betekende dat hij met zijn doelwit ging stoeien om tegelijkertijd snel een portemonnee of telefoon afhandig te maken.

De twee Engelsen komen er al snel achter dat er een telefoon weg is. Ze gaan achter hem aan en duwen en slaan hem. Even later pakken agenten in burger de zakkenroller op. Hij is drie dagen later tijdens een supersnelrechtzitting tot zes weken celstraf veroordeeld.

Het ging om een man die asiel had aangevraagd. Zijn asielaanvraag is met spoed behandeld en afgewezen. Na zijn celstraf moet hij Nederland verlaten en terug naar zijn land van herkomst.

Zakkenrollers zijn, net als (nep)drugsdealers, een groot probleem op de Wallen. De politie houdt regelmatig acties met agenten in burger, maar waarschuwt iedereen ook om zelf alert te zijn.