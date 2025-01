Poging overval restaurant: eigenaar gaat achter dader aan en krijgt mes in been

Bij een restaurant aan het Ananasplein in Noord is deze avond geprobeerd een overval te plegen. Nadat een persoon met een mes de zaak binnenkwam besloot de restauranteigenaar in te grijpen. "Vervolgens gooide de overvaller het mes richting de eigenaar, die deze in zijn been kreeg", vertelt een getuige aan AT5. Voor zover bekend is er niks buitgemaakt.