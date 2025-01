Ajax-coach ziet Europa League-duel met Riga als 'grote uitdaging'

"Er zijn geen makkelijke wedstrijden. We moeten op ons best zijn", vertelde Farioli tijdens de persconferentie. "We worden gesteund door 2000 meegereisde fans en we gaan er alles aan doen om ze blij te maken."

De trainer realiseerde zich ook dat Riga sinds de laatste Europa League-speelronde medio december geen officiéle wedstrijden meer heeft gespeeld, maar durfde niet te zeggen of dat een voor- of nadeel was. "Het kan betekenen dat ze ritme missen of juist dat ze heel fris zijn. Het is nu moeilijk in te schatten hoe ze gaan spelen. Waarschijnlijk met twee spitsen en dat is altijd lastig", wist de coach.

Ajax bezet na zes duels de elfde plaats op de ranglijst van de Europa League. De eerste acht ploegen plaatsen zich rechtstreeks voor de knock-outfase. Nummers 9 tot en met 24 gaan door naar de play-offs. "Idealiter slaan we die tussenronde over, maar het belangrijkste is dat we doorgaan", aldus Farioli.

Ajax kan in Letland geen beroep doen op de geschorste Jorrel Hato, Davy Klaassen is niet speelgerechtigd en Devyne Rensch zit niet bij de selectie vanwege zijn verwachte transfer naar AS Roma. De Amsterdammers sluiten de groepsfase volgende week af met een thuiswedstrijd tegen Galatasaray uit Turkije.