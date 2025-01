AZ leunt tegen AS Roma op sterke thuisreeks in Europa: "Dat helpt zeker wel"

Met liefst 2.440 minuten in de benen is Mijnans verreweg de speler met de meeste speelminuten bij AZ. "Het voelt niet zo", lacht Mijnans. "Ik voel me eigenlijk heel fit. Ik denk dat ik goed baat bij het ritme waar ik in zit."

Bij AZ zijn Ruben van Bommel en Ibrahim Sadiq nog altijd afwezig vanwege blessures. Denso Kasius raakte tegen FC Utrecht geblesseerd en ontbreekt ook tegen de Romeinen.

De wedstrijd AZ - AS Roma begint donderdag om 18.45 uur in Alkmaar. De wedstrijd is live te volgen via ons liveblog.