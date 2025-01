Bewoners verontwaardigd over reeks explosies in straat: "Bang dat het ook bij mij gebeurt"

De explosie van vannacht gebeurde iets na 4.00 uur. De nacht daarvoor eenzelfde explosie in de straat, dit keer rond 03.10 uur. Dat ook de tweede explosie voor impact zorgde, blijkt. "Ik lag lekker in mijn bedje te slapen en ineens hoorde ik weer 'kaboef'"en "boeeem, zo! Dat", zo omschrijven bewoners van de Eerste Jan Steenstraat de explosie van vannacht.

Een bewoner die niet in beeld wil, vertelt aan AT5 dat hij de komende nacht ergens anders slaapt. Thuis is voor hem nu te eng. Niet iedereen staat er zo in: "Ik denk dat ik hier wel slaap met iets meer angst dan de nacht ervoor." Bij de ander blijft de reden van de explosies onbegrijpelijk. "Er wonen misschien wel kinderen, het is toch een achterlijk zooitje", spreekt een man zijn zorgen uit.

Motief

Het motief voor de explosies is onduidelijk. "We doen alles wat we kunnen en trekken alles uit de kast. Ik kan me goed voorstellen dat mensen echt wel even flink geschrokken zijn van wat hier gebeurt", laat politiewoordvoerder Nabil Ou-Aissa weten.

Een enkele bewoner laat aan AT5 weten te vrezen voor herhaling. "Wij hebben precies zo'n zelfde portiek, ik hoop niet dat ze het rijtje afgaan." De politie doet onderzoek naar het mogelijk doelwit. "Daar is op dit moment nog geen zinnig woord over te zeggen, helaas."