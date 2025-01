Purmerenders willen 'oude' buslijn 306 terug, die direct naar Amsterdam Centraal reed

Wat Selita ervan verwacht? "Ik vind het heel fijn dat we serieus worden genomen. We hebben een gesprek gehad met het vervoersbedrijf en ook met de gemeente." Daarin werd vooral uitleg gegeven, maar ze hebben nog niks toegezegd gekregen.

Volgens EBS-woordvoerder Jasper Vermeer rijdt lijn 306 niet meer naar Amsterdam Centraal omdat veel buslijnen sinds de komst van de Noord-Zuidlijn in 2018 zijn gekoppeld aan station Amsterdam Noord. "Reizigers kunnen daar eenvoudig verstappen," legt hij uit.

Keuze: of 305 of 306 zou niet maar naar CS rijden

Toen EBS het busvervoer overnam van Connexxion moesten zij van de Vervoersregio Amsterdam een keuze maken of lijn 305 of 306 naar Amsterdam CS zou doorrijden. Vermeer: "Vervoerkundig is het dan het meest logisch om lijn 305 naar CS te laten rijden, uiteindelijk hebben meer reizigers daar baat bij."

Volgens Vermeer moeten Selita en Lydia dus eigenlijk bij de Vervoerregio Amsterdam zijn, als zij het beleid willen wijzigen. EBS kan daar volgens de woordvoerder niet veel aan doen.

Uitval of vertraging

Vermeer herkent overigens wel het beeld dat veel bussen uitvallen of vertraging hebben. "We hebben het afgelopen jaar niet de kwaliteit geboden die reizigers van ons mogen verwachten. Dat zorgt er ook voor dat als je een overstap hebt er eerder iets mis kan gaan. We rijden nog steeds niet de volledige dienstregeling die we zouden moeten rijden, dus de frequentie ligt wat lager. Ik kan me voorstellen dat het geheel niet zo prettig wordt ervaren als mensen het verwachten."