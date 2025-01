Gemeente gaat Canon van Amsterdam herzien: "Onze blik op het verleden verandert"

Groot Wassink stelt dat 2025 vanwege de viering van het 750-jarig bestaan van de stad 'het ideale moment' is om de canon opnieuw te laten samenstellen. "Het verleden blijft hetzelfde, maar onze blik erop verandert. De verhalen in de canon helpen Amsterdammers om zich te oriënteren in de tijd en het heden beter te begrijpen." In 2020 werd de Canon van Nederland ook al vernieuwd.