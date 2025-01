Bordenoerwoud op Amsterdamse Pieter Calandlaan: "Iedereen weet het nu wel toch?"

Verkeerspsycholoog Herbert Korbee begrijpt de gemeente wel. Op de Pieter Calandlaan is er sprake van verschillende situaties die voor verwarring kunnen zorgen. Zijstraten en uitritten lijken op elkaar en hierdoor zou mogelijk discussie kunnen ontstaan over de maximumsnelheid. "Na uitritten hoeft het niet, na zijstraten wel", aldus Korbee. "Maar ik kan me goed voorstellen dat de gemeente zegt: we doen het gewoon na elke uitrit en zijstraat."

Weggebruikers reageren verschillend. De een ervaart het als lekker duidelijk, maar een andere automobilist vindt het "een verspilling van energie, geld, en ja, alles gewoon." Alternatieven voor het bordenoerwoud zou eventueel een verfaanduiding op de weg kunnen zijn, "maar dat mag officieel alleen als ondersteuning," legt Korbee uit.

Waarom er op de Pieter Calandlaan niet met een "zone 30" bord wordt gewerkt, ligt aan de verschillende soorten wegen in de buurt. De Pieter Calandlaan is een ander soort straat dan de wijkjes eromheen. Een zone moet straten hebben die er hetzelfde uitzien, anders is het 'verwarrend'.