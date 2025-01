Alkmaarders tellen vogels op unieke wijze: "Bosvogels doen het steeds beter"

Maar er zijn ook vogels die het de laatste jaren beter doen. Zo was de grote bonte specht in 1994 nog zo zeldzaam dat de vogelwerkgroep een taart uitloofde voor een ieder die een nest zou vinden. "Nu zitten we op meer dan 65 nesten", vertelt Harry.

Komen de lepelaars terug naar de Hout?

Over het algemeen is aan de cijfers te zien dat de bosvogels het goed doen. "De stadsparken worden steeds ouder en worden meer geschikt daarvoor", zegt Harry. En soms heb je als vogelaar ook een geluk dat er bijzondere vogels bijkomen.

"Dat er vorig jaar lepelaars in de Alkmaarderhout gingen broeden was echt een cadeau", vertelt Smit. De vogelwerkgroep was blij dat de gemeente maatregelen trof om verstoring te voorkomen. "We hopen dat ze ook dit jaar hier weer gaan broeden. Daar kijken we naar uit!"

Het boekje ligt inmiddels bij de drukker en wordt verspreid onder alle leden van de Vogelwerkgroep Alkmaar en Omstreken. Ook nieuwe leden die zich aanmelden krijgen een exemplaar.