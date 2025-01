Haarlemse straatverlichting reden tot zorg

Het duurt bovendien veel te lang voordat kapotte lantaarns gemaakt worden, stelt de VVD-er. Zoals die ene lantaarnpaal op de hoek van de Grote Markt en de Smedestraat in het centrum van de stad. Ook die werkt niet meer na een aanrijding en wordt maar niet gerepareerd.

Bruch: "Als er problemen zijn met lantaarnpalen kun je dat melden via de Buiten Beter App. Vaak krijg je dan als reactie dat het probleem al bekend is bij de gemeente. Maar dat schiet niet op. Er gaat soms een jaar overheen voordat het is opgelost."