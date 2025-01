Vier Amsterdamse politieagenten ontslagen om WhatsApp-berichten

Het bestaan van de WhatsApp-groepen kwam naar voren in twee strafrechtelijke onderzoeken. Naar aanleiding daarvan startte de politie een onderzoek naar de grensoverschrijdende berichten waaraan politiemedewerkers deelnamen.

De straffen werden door de Amsterdamse politie gegeven, na advies van de Adviescommissie grondrechten en functie-oefening politieambtenaren (AGFA Politie). Zo werd onderzocht of de uiting of deelname aan de WhatsAppgroepen vielen onder de bescherming van het recht op vrijheid van meningsuiting, vereniging, vergadering of betoging.

Politiechef Peter Holla benadrukt dat de uitingen in de gesprekken 'stevig worden veroordeeld'. "We zien hier de rauwe werkelijkheid: de vreselijke, discriminerende teksten die zijn rondgestuurd en gedeeld. Het doet pijn bij de mensen over wie is gesproken en is bijzonder schadelijk voor het vertrouwen van de samenleving in de politie als geheel. De stevige straffen laten zien dat wij dit gedrag niet accepteren."

Eerdere straffen

Eerder werden de straffen van vijf andere medewerkers al definitief gemaakt. Zo zijn er binnen de eenheid Amsterdam vier medewerkers ontslagen en kreeg één medewerker een terechtwijzing. "Zes medewerkers hebben voorwaardelijk strafontslag gekregen met verschillende proeftijden en een leertraject rond gedrag en integriteit", aldus de politie.