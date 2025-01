Familie van kunstenares baalt van diefstal beeld de Pinguïn in Den Helder: "Doodzonde"

Theresia van der Pant was één van de vooraanstaande beeldhouwers uit haar tijd. Ze overleed in 2013. "Na de Tweede Wereldoorlog kwam er spanning tussen de academische school en mensen zoals Karel Appel, die vrijer werkten. Zij hield vast aan de academische kant, maar wel met een open blik. En ze heeft een evenwichtig oeuvre opgebouwd, gemaakt wat ze zelf wilde."

De Pinguïn die gestolen is in Den Helder is exemplarisch voor haar werk. "Ze liet zich vaak inspireren door dieren. Een leraar had haar gezegd dat er niets mooier is dan de mens, maar daar was ze het niet mee eens. Ze kwam uit de Plantagebuurt in Amsterdam, vlakbij Artis en ik denk dat daar haar interesse voor dieren begonnen is."

Waarde van het brons

Achterneef Floris van der Pant heeft een aantal kunstwerken van zijn tante te koop staan. Over het lot van 'de Pinguïn' die werd gestolen in Den Helder, is hij pessimistisch. "Als het wel om de kunst gaat dan is het onverkoopbaar in de handel of op veilingen. Dan gaan meteen alle bellen af. Dus de kans is groot dat het gaat om de prijs van het brons. Dat is heel treurig maar dan wordt het omgesmolten en zien we het waarschijnlijk nooit meer terug."