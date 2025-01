Haarlem verleent bouwvergunning voor verhuizing coffeeshop naar Waarderpolder

Het gaat om het karakteristieke eethuisje Sea Cottage op de hoek met de Waarderweg. De eigenaar van Coffeeshop Haarlem - voorheen The Lounge - in de Doelstraat heeft al in 2023 een verzoek ingediend om te mogen verhuizen naar dat pand. De bewoners van de Vijfhoek ervaren veel overlast van bezoekers van die coffeeshop en hopen dat de verhuizing zo snel mogelijk plaatsvindt.

Horeca of detailhandel?

Maar aan dat plan zitten wel de nodige haken en ogen. Ondernemers in de Waarderpolder verzetten zich tegen het plan, onder meer omdat het zou gaan om 'detailhandel' en dat is in principe niet toegestaan op het bedrijventerrein. Of dat verweer opgaat, is nog maar de vraag.

De overheid omschrijft een coffeeshop namelijk als 'een alcoholvrije horeca-inrichting, waar de handel in cannabisproducten plaatsvindt en de exploitant beschikt over een gedoogbeschikking en een horeca-exploitatievergunning'. Horeca dus en het pand aan de J.W. Lucasweg heeft een horeca-bestemming. Het was immers jarenlang een restaurant.

Tekst loopt door onder de foto.