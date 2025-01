Campingbewoners Westeinder mogen van rechter voorlopig blijven: "Champagne ontkurkt"

Bovendien had Kleen Estate volgens de uitspraak niet het recht om de faciliteiten op het terrein, waaronder de speeltuin en het sanitairgebouw, zomaar af te breken. Kleen mag daar niet mee doorgaan. Volgens Judith van de Geijn van de Stichting Belangen Camping De Westeinder is het nu de vraag of de al verwijderde faciliteiten moeten worden teruggeplaatst. "Dat gaan we de komende dagen eens even goed bekijken. Voor nu zijn we vooral heel blij."

De afgelopen maanden werd de deadline voor het vertrek van de bewoners al een paar keer opgeschoven, de laatste keer naar nieuwjaarsdag. Nu mogen ze dus blijven zitten, totdat een schadevergoeding per huurder is afgesproken. Dat kan flink lang duren, zegt Van de Geijn. "Per huurder is de situatie heel verschillend, er moeten taxateurs aan te pas komen, verschillende kosten die wel of niet moeten worden vergoed. Ze zijn voorlopig nog niet van ons af."

Bewoners willen camping terugkopen

Ook blijft volgens Van de Geijn het aanbod staan om de camping terug te kopen van Kleen Estate. "Dat bod stond er en staat er nog steeds. Misschien maken zij wel een rekensom wat al die schadevergoedingen gaan kosten en denken ze van 'laat maar zitten'."

Hoe groot de opluchting nu ook is, de onzekerheid over hoe de komende maanden eruit gaan zien blijft, vertelt Anneke. "Ik heb heel veel geïnvesteerd in mijn woning hier, ik heb nog geen idee of ik dat allemaal terug ga krijgen. Laat staan of het genoeg zal zijn om hier in de omgeving een plek te vinden om te wonen. Maar vandaag zijn we gewoon even superblij dat we nog niet weg hoeven."