In omgetoverd café volgen schakers alle zetten: "Sfeer heeft veel weg van een stadion"

Een topschaker legt in de grote zaal van het café namelijk uit wat de grootmeesters in de Moriaan doen. Stefan Kuipert probeert samen met presentator Tom Bottema met een livestream het spel te ontleden. "Het toernooi is altijd gezegend met spectaculaire partijen", zegt Kuipers.

Opmerkelijk is dat de livestream niet live is. Het spel wordt geanalyseerd met een vertraging van 15 minuten. Dat is om ervoor te zorgen dat alles 'fair' verloopt. "Je moet de zuiverheid van het spel waarborgen. Op het moment dat de zetten live zijn, kan iemand bepaalde signalen geven aan de toppers. Dat zou niet eerlijk zijn."

Het Tata Steel Chess duurt nog tot en met zondag 2 februari.