Paniek in Oosterleek, maar hoe realistisch is de komst van een enorm energiepark?

Is er wel ruimte op het stroomnet?

Het korte antwoord: nee. Tenminste, niet op dit moment. Regionale netbeheerder Liander geeft aan dat het net tot zeker 2031 overvol zit. "Ik kan met mijn bedrijf geen zonnepanelen op het dak leggen, omdat er geen ruimte op het net is. En hier zou dan 50 megawatt moeten worden opgewekt. Heel raar", zegt Mark Keulen van Stichting Oostewind.

ABO Energy zegt ondertussen met netbeheerders Liander en TenneT op zoek te zijn naar oplossingen. TenneT voert volgens Liander een onderzoek uit en de resultaten hiervan worden in maart 2025 verwacht.

Hoe nu verder?

Er wordt in het plan gesproken over een omvang van 25 tot 32 hectare aan zonnepanelen en windturbines die wel tot 250 meter hoogte kunnen reiken. Veel is nog onzeker, benadrukt ABO Energy. "We zitten nog helemaal in de beginfase, er is nog niets definitief."

Welke lokale ondernemers en landeigenaren instappen, of en hoe omwonenden kunnen meedelen in de opbrengst, of de windturbines inderdaad honderden meters hoog worden én hoe het moet met het overvolle stroomnet: het is allemaal nog onduidelijk.

Op 3 februari neemt de provincie een volgende stap in het vaststellen van de RES-zoekgebieden.