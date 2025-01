Gezin van Mahmoud en Marwa in het zonnetje gezet tijdens jubileum Buurtgezinnen

Lenna helpt Marwa vooral bij sociaal contact en wegwijs worden in een voor haar nieuwe wereld. Marwa is met haar twee kinderen anderhalf jaar geleden vanuit Egypte herenigd met Mahmoud, die al zestien jaar in Zandvoort woont.

"Ik help Marwa met alledaagse dingen", vertelt Lenna. "Als ze shampoo nodig heeft voor droog haar, dan gaan we dat samen kopen. Maar de meeste tijd besteden we aan het leren van de Nederlandse taal, en dat gaat al heel aardig. Ook zijn we begonnen met leren fietsen. Dat heeft nog wat tijd nodig; voor ons is het vanzelfsprekend, maar voor iemand die nog nooit op een fiets heeft gezeten, is het best lastig."

Consultatiebureau

Mahmoud en Marwa kwamen via het consultatiebureau in contact met Buurtgezinnen. Mahmoud, die als manager in een Turks restaurant in Amsterdam werkt, vroeg daar om hulp omdat zijn vrouw vaak alleen stond. Marwa, die de taal niet sprak en nog moest wennen aan de Nederlandse cultuur kwam daardoor nauwelijks buiten. Voor zulke situaties biedt Buurtgezinnen een uitkomst.

Preventieve werking

Volgens Esther Groenheide, coördinator van Buurtgezinnen in Zandvoort en Haarlem, is het doel om gezinnen preventief te ondersteunen. "We koppelen gezinnen zodat ze niet terechtkomen bij jeugdzorg of andere hulpverleningsinstanties. We monitoren de samenwerking regelmatig en sturen bij waar nodig. In het geval van Mahmoud en Marwa werkt de samenwerking met Lenna en haar zoon heel goed. Lenna is een schat, en Mahmoud en Marwa zijn ontzettend warme mensen."