Felyx-opvolger GoSharing stopt met deelscooters in Amsterdam

GoSharing kreeg begin vorig jaar nog ten koste van concurrent Felyx een vergunning om deelscooters te mogen aanbieden. Nu laat het bedrijf weten dat ze vanwege oplopende kosten en het tegenvallende gebruik van hun deelscooters het voor gezien houden.

Tot afgelopen zomer was GoSharing nog in meerdere steden in Nederland actief, maar in augustus maakte het bedrijf bekend dat ze alleen in Amsterdam en Haarlem verder zouden gaan.

'Erg vervelend'

De gemeente noemt het vertrek van GoSharing 'erg vervelend', "omdat ze juist afgelopen jaar een vergunning hebben gekregen om twee jaar deelscooters te mogen aanbieden. We gaan nu met de volgende aanbieder die heeft inschreven op de vergunning, Felyx, in gesprek om te bekijken of zij interesse hebben om de vergunning over te nemen."

"Wij staan klaar om op korte termijn de stad weer te betreden", laat Felyx-eigenaar Daan Becker in gesprek met AT5 weten. "Wij kunnen in tijdsbestek van paar weken weer terugkomen in de stad – maar dat is aan de gemeente natuurlijk. Wij staan in de startblokken, hebben al laten zien dat we dit aankunnen. We kunnen weer oppikken waar we gebleven zijn.’’

Wel hoopt het termijn dat ze dit keer wel langer in de stad actief mogen blijven: "We moeten aan de lange termijn kunnen werken. We willen niet zomaar door gekke beslissingen in en uit de markt worden gezet."

Deelbakfietsen

Eerder deze maand gaf een ander bedrijf op de deelvervoermarkt, deelbakfietsaanbieder Baqme, al een van haar twee vergunningen terug. Daarmee stopte het bedrijf met het aanbieden van bakfietsen in Noord, West en Nieuw-West.