Politie en marechaussee halen alle reizigers uit trein vanwege verdachte situatie

Na ongeveer vijf minuten zag hij een meisje door de trein lopen dat vertelde dat iedereen naar buiten moest met de handen omhoog. Dat deden de reizigers daarna. "Er stond vrij veel politie met kogelwerende vesten, marechaussee en politiehonden."

"We werden een voor een gefouilleerd en mochten het perron verlaten", vervolgt hij. "Het ging heel rustig. Er was geen paniek. Andere reizigers stonden beneden te wachten. We mochten niet meer naar boven." Hij vindt wel dat het 'heel professioneel' en 'kalm' ging. Er hing tot ongeveer 11.15 uur ook een politiehelikopter boven het station, maar die is inmiddels weg.

Verdachte situatie

Een politiewoordvoerder zegt dat er een melding binnen was gekomen dat er iemand een wapen bij zich zou hebben in een trein die uit Breda kwam. Na het fouilleren van zo'n 300 reizigers bleek er geen wapen in de trein aanwezig te zijn geweest. Er is niemand aangehouden.

Er wordt nog wel onderzocht of er mogelijk bewust een valse melding is gedaan.