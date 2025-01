Dakloos in Alkmaar: "Het is geen carrière hè! Dat je denkt: dat wil ik later worden"

"We zijn een samenleving. Als we vinden dat iets een probleem is, dan zetten we met z'n allen onze schouders eronder om dat op te lossen, toch?" Ex-thuisloze Sjacco zegt het bevlogen. Hij heeft 9 jaar op straat geleefd, nadat hem de huur opgezegd werd, omdat hij in zijn woning een wietkwekerij had.

Eigen schuld, zegt hij daarover. Maar het had best wat makkelijker mogen zijn om weer aan een woning te komen, zegt hij: "Op een gegeven moment voelde ik me echt een derderangs burger."

Hulpverleners

Uiteindelijk wordt Sjacco geholpen door Housing First. Bij deze organisatie ervaart hij een betrokkenheid die hem het vertrouwen teruggeeft in hulpverlening. Voor alle geïnterviewde (ex)thuislozen uit de documentaire geldt dat dat vertrouwen essentieel is.

Zonder vertrouwen geen verbinding en zonder verbinding geen verandering. Jongvolwassenen Remco en Ismael vonden verbinding bij De Pitstop. Niet alleen met de hulpverlening, maar ook met elkaar. Beiden groeiden op als enig kind, bij één ouder die niet in staat was een veilige omgeving te bieden. Nu trekken ze samen op en zijn bezig met het opzetten van een bedrijf.

Tekst loopt door onder de foto.