Raad bezorgd over ambulancetekorten, volgens wethouder "geen gevaarlijke situaties afgelopen jaar"

De zorgen bij de ambulance werden vanochtend behandeld in de commissievergadering Onderwijs, Zorg en Armoedebestrijding. Meerdere commissieleden uitten daarin hun zorgen over de geschetste situatie bij de ambulancedienst.

"We stevenen af op een zorginfarct, ik vraag me af of mensen weleens beseffen hoe heftig dit is", zei Jenneke van Pijpen (GroenLinks) toen het onderwerp in de commissie aan bod kwam. "Dit is geen onschuldig raadsadres", verwees Jim Haijen (SP) naar de brief van de ambulancedirecteur. "Serieus genoeg om ook serieus te nemen."

Urgentieregeling

Wethouder Moorman, die vandaag de taken van zorgwethouder Alexander Scholtes waarnam, erkent dat de situatie van afgelopen zomer zorgelijk was, maar maakt zich geen zorgen over komende zomer. "We hebben contact opgenomen met de ambulancedienst. Op basis daarvan kregen we te horen dat er nu vooral tekorten zijn bij centralisten (medewerkers op de meldkamer, red.), niet op de rijdende dienst."

Volgens Moorman hebben zich afgelopen zomer geen gevaarlijke situaties voorgedaan. "Dat heeft te maken met het zogenoemde triagesysteem waar de ambulance mee werkt. Mensen die een hartaanval hebben worden dus altijd sneller vervoerd dan mensen met een gebroken been. Op het moment dat iemand echt met spoed naar het ziekenhuis vervoerd moet worden, dan gebeurt dat ook gewoon, daar hebben we regels voor."

Ambulancedirecteur Van de Kerkhof liet eerder al weten dat er een plan ligt om te voorkomen dat de problemen van vorig jaar zich herhalen. Zo zijn er strengere regels gekomen op verloftoekenning en is er een capaciteitsplanner aangesteld om dicht op de paraatheid te zitten.

Werkbezoek

Helemaal uitsluiten dat er komende zomer niet opnieuw problemen opspelen bij de ambulance, durft Moorman ook niet. "Dat kan ik niet vanuit mijn positie als wethouder, maar we moeten wel alle inspanningen verrichten om het uit te sluiten." Moorman benadrukt dat de gemeente samenwerkt met de ambulance en dat de dienst niet direct onder toezicht van de gemeente staat.

De problemen worden vooralsnog niet behandeld in de raad. In plaats daarvan besloot de commissie om eerst op werkbezoek te gaan bij de ambulancedienst.