Dorpsbewoners verzetten zich tegen komst 250 meter hoge windmolens

Ook de lokale politiek is geschrokken van de omvang van de plannen. David van Gelderen is raadslid van Progressief Drechterland en schudt zijn hoofd als hij kijkt naar de weilanden waar het energiepark moet verrijzen.

"Als je nagaat dat de hoogste windturbine van Nederland 260 meter is en op de Maasvlakte staat, dan past een turbine van 200 of 250 meter niet in Drechterland, langs de Westfriese Omringdijk." De Ambtenaar - de enorme turbine bij Medemblik - is 198,5 meter hoog.

De politieke partijen van Drechterland zijn in gesprek gegaan met Stichting Oostewind en zijn allemaal tegen de plannen. "We vinden dit niet passen op deze locatie, unaniem."

Lot in handen van de provincie?

Het gebied tussen Hem en Oosterleek is door de gemeente Drechterland aangewezen als RES-zoekgebied, voor het opwekken van zonne- en/of windenergie. Toch is het de vraag of de beslisbevoegdheid uiteindelijk in Drechterland ligt. Omdat in het plan van ABO Energy sprake is van het opwekken van meer dan 5 megawatt wind, lijkt het lot van Oosterleek in handen te liggen van de provincie.

En dat steekt bij Van Gelder. "Het was voor ons ook een grote verrassing dat de gemeente eigenlijk een beetje buitenspel is gezet. We willen als gemeente zelf de regie in handen hebben, dus daar moet wel duidelijkheid over komen. Het gaat om de mensen hier en dan hoort die besluitvorming ook in de gemeente te liggen."

Vuist maken

Er wordt een motie voorbereid die ervoor moet zorgen dat wethouder Sjon Wagenaar naar de provincie stapt om de voorgenomen plannen te laten stoppen. "Wij willen als raad een vuist maken richting de provincie. Wat ons betreft gaat dit plan van tafel." Op 3 februari neemt de provincie een volgende stap in het vaststellen van de RES-zoekgebieden.