Fietsenmaker Jona en huisschilder Ben vormen spil van de band Sol Power

Ondanks het gure, grijze weer zingen Ben Chapman en Jona Pattipeilohy, de mannen achter de Amsterdamse band Sol Power, enthousiast enkele nummers uit hun repertoire op straat in Amsterdam-Oost. Het is voor hen geen nieuw terrein: "In onze studententijd hebben we veel op straat gespeeld. Met wisselend succes", lacht Ben.

Naast hun muzikale ambities hebben de twee een alledaagse achtergrond. Overdag werken ze als fietsenmaker en huisschilder, maar muziek is hun echte passie. "Wij zijn nog ouderwetse arbeidersjongens die popmuziek maken", legt Ben uit. "We staan een beetje in de traditie van The Housemartins en The Clash, Britse bands uit de arbeidersklasse die antikapitalistische popmuziek maakten."