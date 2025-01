Gemeente Den Helder verhoogt beveiliging na diefstal kunstwerk Voor de Wind

Het beeld Voor de Wind stond sinds 1999 op de hoek van de Hertzogstraat en de Van Galenstraat. De dieven hebben het kunstwerk met aanzienlijk geweld weten te verwijderen. De marmeren plaat waarop het beeld stond, lag in brokstukken op de grond. De gemeente, eigenaar van het kunstwerk, reageert bedroefd.

"Het is ontzettend jammer dat dit beeld uit onze openbare ruimte is verdwenen. Kunstwerken hebben niet alleen een grote culturele en artistieke waarde, maar dragen ook bij aan de verfraaiing van de openbare ruimte," aldus een woordvoerder.

Hulp van de inwoners

De gemeente heeft onmiddellijk aangifte gedaan bij de politie en hoopt op tips vanuit de bevolking. "We roepen iedereen op die iets weet over de verdwijning of iets heeft gezien van de verwijdering van het beeld, dit te melden bij de politie. Ook vragen we inwoners om extra alert te zijn en direct melding te maken als er een beeld verdwenen is."