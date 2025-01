Twee auto's in brand gestoken in Haarlemse Slachthuisbuurt

De brand werd rond 1.20 uur ontdekt in een van de twee geparkeerde voertuigen. Toen de brandweer arriveerde, was het vuur al overgeslagen op de andere auto. Brandweerlieden moesten veel schuim gebruiken, omdat de brand lastig te blussen bleek. De auto's liepen zeer zware schade op.

Eerder ook al doelwit

Een woordvoerder van de politie meldt dat de auto waar het vuur uitbrak eerder ook al doelwit was van een poging tot brandstichting. Dat gebeurde op 1 januari. Mogelijk is er dus een verband tussen die twee incidenten. De politie doet verder sporenonderzoek en buurtonderzoek, in de hoop dat er omwonenden zijn die beelden hebben van de mogelijke dader of daders. Een verdachte is op dit moment nog niet in beeld.

Haarlem wordt regelmatig opgeschrikt door autobranden, waarbij in veel gevallen sprake is van opzet.