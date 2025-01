Mist maakt plaats voor droog en wisselvallig weer

De mist die gisteren opnieuw opdook, verdween afgelopen nacht door de droge lucht. De dunne bewolking zorgt op sommige plekken voor een felle rode ochtendlucht. De temperatuur schommelt rond het vriespunt, bij Schiphol net onder nul.

Wisselvallig weer

Vandaag stijgt de temperatuur geleidelijk, met vanavond een maximum van 3 à 4 graden. Het blijft droog, maar de bewolking neemt toe. Vanmiddag en vanavond is af en toe regen mogelijk, maar in de nacht nemen de regenkansen weer af.

Morgen wordt het 'weer wat vriendelijker' met slechts een enkele bui en af en toe zon, aldus weerman Jan Visser. De temperatuur loopt op naar maximaal 7 graden.

Later in de week wordt het windiger en neemt de kans op buien toe. Vrijdag gaat het langs de kust hard waaien, en ook in het weekend blijft het wisselvallig, met af en toe zon. De temperatuur blijft rond de 10 graden.