Wie zit er achter de Snapchat-afpersingsberichten op Amsterdamse scholen?

"Het is natuurlijk een erg naar iets, als een bedreiging zo dichtbij komt", vertelt van der Kemp. Toch is het volgens hem wel te omzeilen: "Als je mensen blokkeert of niet toevoegt." Ook De Leeuw kan niet begrijpen dat jongeren online zo gemakkelijk zijn in het toevoegen van onbekenden. "Er is echt iets misgegaan met deze generatie. Het is een generatie die alles online gooit en makkelijk te traceren is." Haar advies is dan ook: "Blokkeren, nooit betalen en je vrienden informeren dat dit gebeurt, in plaats van hun gegevens doorgeven."

Ook de politie hoopt dat scholieren meldingen blijven maken, en aangifte gaan doen. "Ook vragen we jongeren met een ander toestel foto's te maken van de berichten, want dan zien we ook de afzender van het bericht", aldus Wagenaar.