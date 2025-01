Duizenden spookboten door provincie uit Ringvaart gevist

Hoeveel het er nou precies zijn, is niet helemaal duidelijk. Michelle Bouwman, woordvoerder van de provincie, houdt het op 'misschien wel duizend'. Vaarweginspecteur Daisy denkt eerder 'duizenden'. Welke van de twee schattingen ook klopt, feit is dat de Ringvaart en een aantal andere wateren in het zuiden van de provincie propvol liggen met verlaten en wegrottende boten.

"In 2018 heeft de provincie het ligbeleid veranderd voor boten op wateren zoals de Ringvaart", legt Bouwman uit. "Dat zijn we sinds januari gaan handhaven, met al honderden verwijderde boten tot gevolg."

Eigenaren krijgen rekening

"Het is niet zo dat de provincie zomaar langs de kades gaat om boten weg te slepen", zegt Daisy. "Het begint met verschillende brieven die we naar de eigenaar sturen, als we die kunnen traceren. Dan hebben ze acht weken de tijd om hun boot te verplaatsen of een ontheffing aan te vragen. Als we geen gehoor krijgen in de eerste weken wordt er zelfs nog een bord bij de boot geplaatst."

Daarna worden de boten naar een depot gesleept, waar ze dertien weken blijven liggen. Ook dan kan de eigenaar de boot nog ophalen. Pas daarna wordt de boot verkocht of ontmanteld voor onderdelen. De kosten worden in principe verhaald op de eigenaar, maar vaak is die onbekend of reageert niet.