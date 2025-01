Amstelveense handi-skiër Roger Pop (54) zoekt 25.000 euro voor WK-avontuur

Ter compensatie van die zwakkere schouder is het extra belangrijk om de andere spieren in zijn armen en schouders te trainen. "Meer heb ik niet", zegt hij doelend op zijn verlamde benen. Ook zijn buikspieren werken niet goed meer. Alle kracht die hij gebruikt om 'staande' te blijven en te sturen als hij achter een speedboot hangt, komt uit zijn armen.

Hulp van oom Johan Cruijff

Roger liep zijn dwarslaesie 27 jaar geleden op tijdens een val. "Iemand reed weg met mijn auto met daarin de sleutels [van zijn huis, red.]", vertelt hij over die dag. "Toen had ik bedacht: ik kan van zes hoog wel naar beneden naar vijf hoog klimmen en dat ging niet goed. Ik hing aan een touwtje en dat brak."

Roger ligt zes maanden in coma, maar zijn bekende oom - niemand minder dan voetballegende Johan Cruijff - 'schiet hem te hulp.' "Ik heb in mijn coma bedacht dat hij me beter kon maken. Dat heeft heel erg geholpen." Als Roger ontwaakt, is hij vastbesloten om te revalideren en zijn leven weer op te pakken.

Hij zoekt een doel om naar toe te werken en dat wordt - niet geheel verrassend - een sportief doel. Inmiddels reist hij met zijn ski de hele wereld over. Zelfs een tweede ongeluk, in 2014, hield hem niet tegen. Toen brak hij tijdens een auto-ongeluk zijn nek en rug, waardoor zijn dwarslaesie hoger is komen te zitten en hij opnieuw moest revalideren.

Rondje skiën kost vijftig euro

Roger wil nog heel lang blijven waterskiën, maar ook genieten van andere dingen in het leven. Daarom zet hij na dit jaar een punt achter zijn topsportcarrière. De komende maanden hoopt hij genoeg financiële steun te ontvangen om in november nog één keer te kunnen stunten tijdens het WK in Australië.

Want het materiaal, de trainingen en de reis zijn alles behalve goedkoop. "Eén rondje skiën kost me vijftig euro en daar komt dan nog de reis, het verblijf en bijvoorbeeld eten bij."